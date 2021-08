LDC : le Bayern et Choupo vont challenger le Barça

Les combinaisons de la phase de groupes de la Ligue des champions sont connues. Le Bayern Munich et Eric-Maxim Choupo-Moting héritent du groupe E aux côté du FC Barcelone, Benfica et le Dynamo Kiev. Si les deux dernières équipes citées semblent être les petits poucets du groupe, la lutte pour la première place va forcément se jouer entre le Bayern et le Barça. Les deux chocs entre le sextuple champion d’Europe, et l’ancien club de Lionel Messi promettent des étincelles.

« Barcelone est une équipe différente sans Messi, mais reste une bonne équipe », tranche Hassan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern. « Benfica est un club traditionnel qui fait toujours appel à de bons joueurs. C’est une tâche intéressante que nous voulons gérer. Nous espérons ne pas avoir à jouer à Kiev en plein hiver, mais sérieusement, nous voulons sortir du groupe, idéalement le dépasser, puis passer aux huitièmes de finale », a-t-il confié au site du club bavarois. Notons que la première journée se jouera les 14/15 septembre. L’UEFA confirmera toutes les dates exactes et les heures de coup d’envoi dans les prochains jours.