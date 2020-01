France : des débuts retentissants pour Ahmad Ngouyamsa avec Dijon

Celui qui a participé à la Coupe d’Afrique des Nations U17 en 2017 avec le sélectionneur Bertin Ebwellé sait qu’il a une carte à jouer. Avant son entrée sur l’aire de jeu, son équipe avait pris un carton rouge et donc jouait en désavantage numérique. Ce ne sont pas à proprement parlé des conditions idéales pour le début d’un jeune dans un championnat si relevé. Mais le jeune camerounais n’en a cure.

Il va d’abord s’atteler à bien remplir ses tâches défensives. Il faut quand même souligner que les supporters de ce club réclamaient déjà depuis un certain temps son incorporation dans le jeu de l’équipe première puisqu’il brûle les échelons en National.

On savait déjà qu’il avait de bonnes aptitudes de lancer de touche et est, dans ce contexte, un digne successeur de ses aînés, Gérémi Sorel Njitap et Pierre Womé. Par trois fois lors de ce premier matchs, ses longues touches ont trouvé ses attaquants. Et c’est d’ailleurs l’une d’entre elles qui aura amené le but de Dijon. Des trente mètres, sa lancée de touche a été déviée par Baldé pour Tavares qui inscrit l’unique but de la partie.

Un premier match mémorable pour le camerounais qui devrait continuer à travailler sans relâche pour rester durablement dans la tête de son staff.