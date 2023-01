Vainqueurs d’une solide équipe de Parme (2-1) après prolongations, André Onana et l’Inter Milan ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie mardi.

L’Inter Milan a failli tomber dans le piège de Parme, ce mardi soir, en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie. Désormais en Serie B, les Parmesans de Gianluigi Buffon (44 ans) avaient ouvert le score avant la mi-temps sur un missile de Stanko Juric (38e). Mais cela n’a pas été suffisant pour décourager André Onana et ses coéquipiers.

Le récent champion du monde argentin Lautaro Martinez a finalement arraché l’égalisation et la prolongation en toute fin de match (88e). C’est ensuite le défenseur Francesco Acerbi, remplaçant au coup d’envoi, qui a inscrit le but de la victoire (110e). Il permet ainsi à André Onana et les siens de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Les Milanais défieront le vainqueur du match Atalanta – Spezia, prévu le 19 janvier.