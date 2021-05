Christian Bekamenga, que deviens-tu ?

Christian Bekamenga n’en a pas terminé avec le football. Seul (ou presque) sur une pente glissante depuis bientôt quatre ans, l’attaquant international camerounais se bat comme il peut pour rester en activité. Après une succession de saisons compliquées en Chine (8 matchs joués avec Liaoning en 2017), en D2 turque (12 apparitions sous le maillot de BB Erzurumspor en 2017-2018, et 7 avec Elazığspor la saison suivante), au Bangladesh (7 titularisations avec Muktijoddha cette année), le joueur de 35 ans vient de poser ses valises en Bolivie, au Real Potosi.

Sans club il y a un an, l’ancien pensionnaire de Laval, Metz, Nantes, Troyes ou encore Lens, se refait une santé dans un championnat bolivien où il tarde encore à imposer ses marques. Le natif de Yaoundé a déjà disputé 5 matchs de Primera Division et inscrit un but (le 16 mars contre Aurora, 1-1). Son club est classé avant-dernier du championnat, après 7 journées (une victoire, 2 nuls, 4 défaites). Avec certainement le meilleur CV de l’effectif du Real Potosi, Christian Bekamenga sait qu’il a un grand rôle à jouer. Lui qui tente de se relancer dans une formation armée pour jouer le maintien dans l’antichambre de l’élite bolivienne.