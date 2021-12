Bayern Munich : le salaire de Choupo-Moting revu à la baisse (?)

Après l’apparition de nombreux cas de la variante Omicron du Covid-19, la plus contagieuse à ce jour, le Bayern Munich a annoncé à ses joueurs qu’il ne tolérerait plus le scepticisme à l’égard des vaccins. Et que le club ne paierait plus les absences aux matchs ou aux entraînements des personnes non vaccinées et qui seraient infectées ou placées en quarantaine.

Le mois dernier, les responsables du club allemand ont mis en œuvre les menaces pour cinq de ses footballeurs. Notamment Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting et Michael Cuisance. Kimmich, l’un des capitaines du Bayern et de l’équipe nationale allemande, connu comme le plus fervent anti-vaccin de la Bundesliga, semble avoir changé d’avis après l’annonce.