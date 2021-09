Ajax Amsterdam : André Onana va reprendre les entraînements

"Nous avons décidé qu’André commencera l’entraînement des gardiens de but et les séances d’entraînement d’équipe avec Jong Ajax. La question, pour l’instant, est de savoir s’il gagnera une place avec l’équipe première à long terme. Nous avons maintenant avancé sans lui et recruté deux gardiens pendant sa suspension... ", explique Overmars.

Le contrat du Camerounais expire à la fin de cette saison, le 30 juin 2022. Le gardien de but est passé de l’académie des jeunes du FC Barcelone, La Masia, à l’Ajax à l’été 2015. Le 20 août 2016, Onana a fait ses débuts pour l’équipe première lors du match entre l’Ajax et Willem II (1-2) à Amsterdam.

Il a joué 204 matchs officiels pour la première équipe.

Une substance, le furosémide, a été trouvée dans son urine à la suite d’un test « hors compétition » le 30 octobre de l’année dernière. L’instance disciplinaire de l’UEFA l’a par la suite suspendu pour 12 mois. Le TAS a décidé en appel que la suspension serait réduite à neuf mois.