Cameroun - Cote d’Ivoire : Conceiçao vise « trois résultats possibles  (...)

« L’équipe est prête. Elle est prête parce qu’on a un seul objectif possible. On a tous notre rêve d’aller le plus loin possible. On a trois résultats possibles pour ce match : c’est gagner, gagner, gagner. Nous sommes préparés pour cela. On est concentrés. Dès qu’on a fini le match du Malawi, j’ai demandé aux joueurs de récupérer rapidement physiquement. Qu’ils se focalisent sur la prochaine confrontation avec la Côte d’Ivoire.

On sait que la Côte d’Ivoire est un adversaire redoutable qui a exactement le même objectif que nous, celui de venir gagner ici. On joue à la maison et on espère qu’avec l’appui du public, on pourra donner la joie à tout le monde. Cette victoire peut arriver à la première comme à la dernière minute de jeu. Je veux que tout le monde soit équilibré émotionnellement et que tout le monde donne le meilleur de soi-même », a-t-il affirmé.