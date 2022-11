Dans le conflit qui l’oppose avec Conceiçao, la Fécafoot joue la montre en appelant la FIFA au secours. Selon des informations Camfoot, l’organisation dirigée par Samuel Eto’o a porté l’affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans l’espoir de damer le pion au technicien portugais, limogé avant le terme de son contrat.

Antonio Conceiçao se savait en danger après l’élection de Samuel Eto’o à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Le technicien portugais ayant été recruté par le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi sans aucune concertation avec les dirigeants de la Tour de Tsinga. Pis, Toni Conceiçao prenait ainsi la place du duo Seedorf – Kluivert que des sources disent avoir été recrutés au Cameroun avec l’onction de l’actuel patron du football camerounais.

Pour Conceiçao, les jours étaient comptés. Peu importe en effet les résultats, son entourage croit savoir que le nouvel exécutif attendait la moindre la faute pour le déposer. La preuve. Après avoir qualifié le Cameroun aux barrages de la Coupe du monde 2022 et conduit le pays de Roger Milla à la troisième place de la Coupe d’Afrique 2022, l’entraineur portugais avait d’abord été confirmé dans ses fonctions par le ministre des Sports avant d’être limogé par Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football.

Licenciement abusif

Une décision unilatérale, considérée par l’instance faitière du football mondial comme un licenciement abusif. En effet, la Commission du statut du joueur de la FIFA avait condamné le Cameroun à verser 1,6 million d’euros (plus d’un milliard de francs CFA) au technicien portugais. Deux ans et demi après sa nomination, il affichait pourtant au compteur un bilan plutôt élogieux avec notamment 23 matchs officiels pour 14 victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites seulement.

Après la contestation de ladite décision par la Fédération, le conflit s’est déporté au TAS (Tribunal Arbitral du Sport). L’exécutif de la Fécafoot se sait dans son bon droit de limoger le technicien Portugais. Samuel Eto’o et ses conseils estiment qu’il n’a pas rempli sa part de contrat. Il devait emmener les Lions Indomptables en finale de la CAN 2021 mais ne l’a pas fait, estiment-ils.

Mais le clan Conceiçao est serein. « Le droit est de son côté », estime un de ses proches. Ce dernier précise que « c’est une grosse injustice qu’il ait fait l’essentiel de la qualification pour le Mondial pour y être exclu. Des mois et des mois de travail, de discussions, de concentration tactique, et de planification pour être mis de côté aussi grossièrement ». Le Portugais attend de pouvoir passer à la caisse. Et selon toute vraisemblance, cela ne saurait tarder.