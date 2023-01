Dans un extrait de texte en circulation depuis quelques jours sur la toile, le journaliste Jean Bruno Tagne fait des déclarations fortes sur les coulisses des Lions Indomptables lors du mondial brésilien en 2014.

L’actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) fait une nouvelle fois les choux gras des médias et réseaux sociaux. Cette fois, c’est une déclaration du journaliste Jean Bruno Tagne qui accable Samuel Eto’o. Les faits, selon le journaliste, remontent en 2014, lors de la participation du Cameroun à la coupe du monde qui se déroulait au Brésil. Jean Bruno Tagne déclare que plusieurs joueurs de la tanière évitaient soigneusement de serrer la main à leur capitaine de l’époque avant un match. « Au Brésil, il y a des joueurs qui refusaient de serrer la main à Samuel Eto’o parce qu’ils estimaient que lui serrer la main avant un match c’était chercher, comme on dit chez nous ‘’la malchance’’ ».

Au rang des joueurs concernés, Jean Bruno Tagne cite, Salli Edgar et l’actuel capitaine des Lions Indomptables Vincent Aboubakar. Pour justifier ses propos, le promoteur de Naja Tv cite ses sources. « Je ne tiens pas ça des ragots de quartier. Non je les tiens d’un rapport confidentiel qui a été adressé au gouvernement après cette Coupe du monde. » Ces déclarations selon le journaliste, sont contenus dans son ouvrage intitulé La Tragédie des Lions Indomptables paru le 21 juillet 2019. Ce livre retrace le parcours des Lions Indomptables depuis leur première participation au mondial en 1982 jusqu’à celle de 2014. Ce livre nous plonge dans les coulisses des Lions et les scandales qui ont accompagnés leurs différentes participations.