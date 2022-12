C’est désormais officiel. Cristiano Ronaldo a quitté l’Europe et s’est engagé en Arabie Saoudite. il va évoluer dans le même club que le meilleur marqueur de la CAN 2021.

C’est le club saoudien qui a rendu public cette information à travers ses réseaux sociaux. Pour Al Nassr, « L’histoire en marche. C’est une signature qui va non seulement inspirer notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais aussi inspirer notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes. Bienvenue @Cristiano dans votre nouvelle maison @AlNassrFC« .

Vincent Aboubakar est directement impacté par cet arrivée. Cristiano Ronaldo est l’un des deux meilleurs joueurs du monde des deux dernières décennies. Il évolue exactement au même poste que l’international camerounais. S’il a débuté sa carrière en tant qu’ailier gauche, avec l’âge, il s’est repositionné en avant-centre. Et y est redoutable. Aboubakar aussi. Mais avec un salaire de $200 millions par année, il doit jouer.

« Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent », a déclaré le multiple recipiendaire du Ballon d’Or.