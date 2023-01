Grace à une victoire sur le Congo les Lions U17 se qualifient pour la prochaine CAN de leur catégorie et remportent le tournoi.

Une nouvelle fois, Angel Yondjo se mue en sauveur des Lions U17. Dans un match âprement disputé, la pépite de l’Ecole de football des Brasseries du Cameroun va délivrer les siens en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive sur la pelouse du stade Omnisports de Limbé. Une précieuse victoire qui permet au Cameroun de remporter le tournoi et décrocher le ticket pour la prochaine CAN U17.

Au début, le match n’est pas à l’avantage des Lionceaux. Très présents physiquement, les Congolais rendent le début de rencontre difficile aux Camerounais. La première période se termine sur un score vierge. Le début de la seconde période est à l’avantage des Congolais. Poussifs, ceux-ci manquent une occasion nette de but. Sans ressources, les Lionceaux vont s’en remettre à leur homme fort, Angel Yondjo. Après avoir joué plus de 60 minutes comme meneur de jeu, Angel Yondjo est repositionné à la pointe de l’attaque. Dans sa position préférentielle, l’attaquant camerounais va ouvrir le score à la 80e minute. Pendant les 10 dernières minutes le Congo va abondamment presser. L’arbitre de la rencontre va accorder 9 minutes de temps additionnel. Et c’est dans ces arrêts de jeu que Yondjo va servir Harouna pour le but du break.

En 2 rencontres, les hommes de Jean Pierre Fiala Fiala ont inscrit et n’en ont encaissé aucun. Ils remportent donc logiquement ce tournoi et iront défendre leur titre lors de la prochaine CAN U17. Auteur de 3 buts et une passe décisive en 2 matchs, Angel Yondjo est la pépite à surveiller dans cette équipe.