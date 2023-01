Zambo Anguissa et Napoli ont subi leur première défaite de la saison contre André Onana et Inter Milan. Les adversaires leur avaient posé énormément de difficultés. Le club voulait se relever rapidement et cela tombait bien puisque l’adversaire de ce dimanche, Sampdoria, se bat pour rester en Serie A.

Zambo Anguissa et Napoli étaient totalement prêts. L’international camerounais est dans une forme olympique. Il percute, distribue, équilibre. Et dès la quatrième minute, Zambo Anguissa est taclé en pleine surface de réparation. Cependant, le tir de Matteo Politano percutait le poteau droit de la Sampdoria et rebondissait sur le terrain.

Pas de découragement cependant. Napoli se remet dans le jeu. Une tête de Victor Osimhen sera repoussé par le gardien Emil Audero. Il reviendra quelques minutes plus tard pour inscrire Napoli en avance. Sur un centre de Mario Rui, il dévie la balle dans les filets. On jouait la 19e minute. Ils auraient pu tuer la rencontre avec les multiples occasions qu’ils se sont créées, que ce soit par Khvicha Kvaratskhelia (21e et 31e) ou encore Victor Osimhen (35e).

La fiche de Sampdoria – Napoli

Serie A Sampdoria 0 2 Napoli

Sampdoria est dépassé par la vitesse d’exécution de Zambo Anguissa et des Napolitains. Alors que Victor Osimhen percutait sur le côté droit, en pleine accélération, Tomas Rincon le cueille. Sauf qu’il était en position de dernier défenseur. La sanction est rouge, et Sampdoria va évoluer à 10 peu avant la pause (39e).

De retour des vestiaires, Napoli obtient d’innombrabres occasions, mais la touche finale n’y est pas. En fin de match cependant, Elmas va profiter d’un tir de penalty pour marquer le but d’assurance.

Napoli s’impose et s’éloigne à sept longueurs de son dauphin, Juventus Turin.