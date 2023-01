Décédé samedi d’un problème cardiaque, Modeste Mbami restera dans les mémoires comme une personne adorable et aimée de tous.

Modeste M’Bami, c’était un rire. Décédé samedi au Havre en France, d’un problème cardiaque, l’ancien milieu défensif, 40 ans, transportait et véhiculait de la joie autour de lui. C’était un symbole de liberté et de joie de vivre. Mais aussi et surtout un joueur pétri de talent.

« Un garçon adorable, aimé de tous »

Quand il arrive à Sédan après les Jeux Olympiques remportés à Sydney, sa technique et ses qualités le propulsent très vite au Paris Saint-Germain. Sous le maillot parisien, il remporte la Coupe de France en 2004 et 2006, et termine vice-champion de France lors de la saison 2003-04. Teni Yerima, son agent, se souvient d’un « garçon adorable, aimé de tous. Quand je l’ai amené à Sedan, il avait le PSG mais j’ai préféré Sedan pour qu’il joue. C’était mieux pour son plan de carrière même s’il n’était pas content au début, c’était contre sa volonté… », a-t-il déclaré à L’Equipe.

Bill Tchato : « Mbami donnait le ton au milieu de terrain »

Après Paris, Modeste Mbami débarquait à l’OM (2006-2009). « Et sans son problème au pied, il devait aller à Chelsea qui a finalement pris (Michael) Essien de Lyon », rappelle Yerima. Vice-champion d’Afrique en 2008 avec le Cameroun, Modeste Mbami est resté dans les mémoires aussi bien pour ses qualités techniques que pour sa personne.

Doux repos à mon ami Modeste Mbami 😭

La naissance et la mort sont des ailes du temps.@PSG_inside @OM_Officiel @_CSSA @FecafootOfficie pic.twitter.com/VrIRege02c — Stephen (@237SW) January 7, 2023

« C’était quelqu’un qui mettait l’ambiance dans le bus. Dans l’équipe, après le repas, dans le vestiaire, c’est lui qui mettait la joie de vivre avec ses blagues, sa façon de parler, il faisait rire. C’est lui qui commençait les chansons, confie Bill Tchato, l’un de ses anciens équipiers, à L’Equipe. . Il était tout le temps en train de déconner. Et sur le terrain, il n’avait pas peur de mettre le pied, il n’était pas très, très costaud mais il donnait le ton au milieu de terrain ».