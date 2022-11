Serbie – Aleksandar Mitrović : « Nous allons obtenir de grands résultats »

Première nation de son groupe lors des éliminatoires du Mondial 2022 avec six victoires, deux nuls, zéro défaite, le tout en battant la sélection du monstre CR7, la Serbie est sur une excellente lancée. Logés dans le groupe G du tournoi en compagnie du Brésil, du Cameroun et de la Suisse, Aleksandar Mitrović et ses coéquipiers se voient passer le premier tour.

Lorsqu’on regarde les 26 joueurs de la Serbie, l’on se rend bien compte qu’il manque des joueurs aux profils de Mbappé, Neymar, Messi, De Bruyne et autres. Mais la Serbie, c’est bien plus que des joueurs cinq étoiles. C’est avant tout un collectif soudé et solidaire qui peut compter sur quelques leaders. Entre l’expérience de Dušan Tadić et ses 34 ans, et les bonnes performances de Milinković-Savić à la Lazio, Dušan Vlahović véritable plaque tournante de la Juventus en ce moment, et Aleksandar Mitrovic, l’un des tops buteurs du moment en Europe (14 buts en sélection cette année, 9 buts en Premier League).

Aleksandar Mitrović : « je suis très confiant »

Véritable chasseur de buts et figure emblématique de cette sélection, l’attaquant de Fulham a avoué dans une interview accordée à la FIFA, que son équipe a de quoi faire des étincelles lors de cette Coupe du Monde Qatar 2022. « Nous sommes tombés dans un groupe compliqué, avec de grandes équipes et d’excellents joueurs. Mais c’est aussi pour ça que vous jouez une Coupe du Monde. Si nous allons là-bas, c’est pour nous mesurer aux meilleurs joueurs. Nous sommes impatients, personnellement je suis très confiant », a assuré Aleksandar Mitrovic.

« Nous traversons notre meilleure période et nous espérons arriver en forme le jour J. Nous espérons aussi pouvoir vivre à fond les moments qui vont se présenter, comme c’est arrivé dans le match contre le Portugal. Nous avons la chance d’avoir beaucoup d’excellents souvenirs collectifs. Nous allons obtenir de grands résultats », promet-il. Le Cameroun, le Brésil et la Suisse sont donc prévenus.