CDM 2022 : Kaka classe 2 adversaires du Cameroun parmi les favoris

Logé dans le groupe G de la Coupe du monde en compagnie du Brésil, de la Suisse et de la Serbie, le Cameroun s’avance avec le statut du petit poucet de cette poule. L’équipe dirigée par Rigobert Song est loin d’être un prétendant sérieux au titre. Enfin, selon les confidences de la légende brésilienne et Ballon d’or 2007, Kaka.

A moins d’une semaine du coup d’envoi de la Coupe du monde, plusieurs équipes figurent au rang des favoris. Selon les bookmakers, le Brésil est ainsi l’équipe la mieux placée pour soulever le trophée, le 18 décembre prochain, devant la France et l’Argentine. Sans surprise, la Seleçao, adversaire du Cameroun en phase de groupes, a également les faveurs de Kaka.

« Le Brésil est le favori car il travaille sur ce projet depuis un certain temps, estime l’ancien milieu offensif du Milan AC et du Real Madrid dans une interview à la Gazzetta dello Sport. La prolongation de Tite était juste car maintenant le groupe a la bonne expérience et peut gérer les moments négatifs. Vinicius, Rodrigo, Antony et d’autres ont grandi et puis il y a des surprises comme Bremer que je ne connaissais pas il y a quelques mois ».

Mais le Brésil n’est pas le seul favori aux yeux du Ballon d’or 2007, qui n’hésite pas à citer une autre équipe logée dans le même groupe que le Cameroun. « Derrière le Brésil, je mets la France et l’Argentine et à la surprise générale la Serbie », a-t-il ajouté.