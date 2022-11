Zambo Anguissa – Michaël Ngadeu : des mensonges en cascade

Absents du dernier stage des Lions Indomptables, Zambo Anguissa sera au Mondial et pas Michaël Ngadeu. Pour expliquer cette décision du sélectionneur Rigobert Song, nombre de personnages visiblement mal intentionnés et/ou mal informés versent dans des théories montées de toutes pièces. Des fakes news. Explications.

Rigobert Song a pris la presse de cours mercredi. Au lieu d’une conférence de presse, le sélectionneur des Lions indomptables a dévoilé sa liste lors d’un point de presse inattendu. L’ancien capitaine du Cameroun ne souhaitait pas justifié ses choix, notamment la bombe de l’absence de Michaël Ngadeu. Il comptait certainement sur la bande d’influenceurs et d’influenceuses, payés à même le budget de la Fécafoot, pour manipuler l’opinion. Résultat, on dévie du sujet, en jetant l’opprobre sur les deux « mal-aimés » de la tanière.

Brouille Zambo Anguissa – Michael Ngadeu : de la pure fiction

Parmi les théories qui pullulent sur les réseaux sociaux et même dans certains médias, une revient avec insistance : « Ngadeu est privé de Mondial pour la paix dans le vestiaire », lit-on çà et là. L’on apprend alors qu’il y aurait eu une bagarre entre le défenseur de La Gantoise et son coéquipier Zambo Anguissa le 9 juin dernier, en marge du match contre le Burundi à Bujumbura. « Ngadeu et Zambo en viennent aux mains. Le président de la Fédération [Samuel Eto’o] exige une réconciliation entre les deux pour l’intérêt supérieur du Cameroun. Les deux joueurs campent sur leur position. Ils se « promettent la mort » », racontent quelques commentateurs persuadés d’être très bien renseignés.

« Deux ministres de la République sont sollicités pour faire entendre raison aux deux boxeurs. Rien à faire. Le président de la Fécafoot décide donc de se séparer des deux. C’est ainsi que la décision est prise de ramener Nkoulou Nicolas au sein de la sélection ». Mais encore : « Zambo Anguissa pendant ce temps vit sur une autre planète. Aucun autre milieu de terrain ne fait l’affaire. Il s’impose donc à Samuel Eto’o et pour la paix dans le vestiaire il a fallu prendre un et laisser l’autre parce qu’ils ne voulaient pas faire la paix entre eux ».

La preuve en vidéo… (voir plus haut). Ngadeu n’a jamais été dans la brouille. Il s’agissait bien de la prise de tête après un jeu dangereux d’un Burundais. Et ceux qui entouraient Zambo étaient bien Karl Toko Ekambi et Aboubakar Vincent.

Un « tissu de mensonges »

Mais l’histoire telle qu’elle est racontée n’est que « science-fiction ». Camfoot.com est allé à la source pour vérifier l’affaire. Nous affirmons donc, selon l’entourage des deux joueurs concernés, que c’est pur mensonge. Du Pipo.

« Michaël Ngadeu et Anguissa n’ont jamais lutté. Ça n’a même jamais failli arriver. Toute cette histoire est un tissu de mensonges comme la pseudo affaire Anguissa – Choupo-Moting », martèle un proche de Ngadeu. « Les deux joueurs sont tristes et choqués par ces mensonges. Zambo Anguissa en est vraiment affecté. Non seulement il n’a jamais eu un problème avec Ngadeu, mais en plus ils sont très proches dans la vie », soutient un proche du milieu de Naples.

A qui peut bien profiter cette cabale qui consiste à jeter deux des meilleurs joueurs de l’équipe fanion à la vindicte ?