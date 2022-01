Record : l’Algérie proche de renverser l’Italie

Les Algériens se rapprochent du record d’invincibilité détenu par la sélection italienne championne d’Europe. Ambitieux, les Fennecs visent à nouveau le trophée cette année. Un tel sacre leur offrirait non seulement un doublé inédit, mais aussi un record prestigieux, chipé à la Squadra. En effet, Riyad Mahrez et ses cœurs restent sur une impressionnante série de 34 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Et s’ils ne perdent pas contre le Sierra Leone ce mardi, les Fennecs enchaîneront une 35e sortie sans chuter. Il ne leur restera que trois matchs pour battre le record de l’Italie qui culmine toujours à 37 matchs d’invincibilité (record établi entre 2018 et 2021).