Les deux pays, qui vont s’affronter ce mercredi soir dans une demi-finale de Mondial inédite, se sont déjà croisés à cinq reprises. Les Lions de l’Atlas n’ont à ce jour jamais battu les Bleus…

Que l’équipe de France fasse partie des demi-finalistes de la Coupe du monde, de même que l’Argentine, couronnée en 1978 et en 1986, et la Croatie, troisième en 1998 et finaliste en 2018, n’est pas une immense surprise en soi.

Mais que le Maroc se soit invité à la table des grands après avoir battu la Belgique (2-0) et accroché la Croatie (0-0) au premier tour, puis éliminé l’Espagne (aux tirs au but) et enfin le Portugal (1-0), voilà qui était beaucoup plus inattendu.

Pourtant, sa présence à ce stade de la compétition n’a rien d’illogique. Et le Maroc est en droit, comme les trois autres rescapés, de rêver au titre de champion du monde. Il lui faudra pour entretenir le rêve s’imposer face aux Bleus, ce qu’il n’a jamais réussi à faire auparavant. Pour cette sélection marocaine, la mission s’annonce particulièrement difficile mais pas impossible, puisqu’elle a déjà éjecté de la compétition trois poids lourds du football mondial.

Trois victoires françaises, deux matchs nuls

Les Lions de l’Atlas n’ont jamais été favoris par le passé, et ils ne le seront pas davantage ce mercredi. Mais toutes les confrontations franco-marocaines précédentes ont eu lieu dans un cadre purement amical. Trois ont été remportées par la France – en 1988 à Monaco (2-1), en 1999 à Marseille (1-0) et en 2000 à Casablanca (5-1) –, et deux se sont terminées sur le score de 2-2 (1998 à Casablanca et 2007 à Saint-Denis).