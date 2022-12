Lionel Messi a été instrumental dans la qualification de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022. Le capitaine de l’albiceleste a dominé la rencontre contre la Croatie. Il a inscrit un but et offert un spectacle d’une qualité inouïe pour le troisième but. Alvarez, son partenaire en attaque, à 22 ans, a inscrit deux buts et provoqué le penalty qu’a transformé Messi.

Le capitaine Argentin a inscrit un onzième but et passe devant Batistuta comme meilleur marqueur en phase finale de la Coupe du Monde. Avec vingt-cinq, il bat le record du nombre de matchs joués en Coupe du Monde.

L’Argentine attend son adversaire qui sera connu après le match de ce mercredi qui va opposer la France au Maroc.