Pour la période FIFA en cours, le Brésil va jouer deux rencontres amicales. Cette fois-ci, étant donné que la majorité de leurs joueurs évoluent en Europe, ces rencontres auront lieu en France. Dans le cadre du « Brasil Global Tour », la CBF, la Fédération brésilienne a opté pour Le Havre et Paris.

Pour préparer sa rencontre contre le Cameroun, Neymar et ses coéquipiers vont affronter le Ghana au Havre. Lors de la visite dans cette localité, le sélectionneur Tite a trouvé les installations du club normand « excellentes. » « Quand vous êtes aussi exigeant que je le suis, quant aux qualités techniques de l’équipe, et qu’on vous propose de travailler sur de telles pelouses, celle du centre d’entraînement et du Stade Océane, c’est parfait, a indiqué le sélectionneur brésilien dans une interview à Paris-Normandie ».

Le Ghana se prépare aussi pour le mondial du Qatar. En jouant contre le Brésil en match amical, il prépare les rencontres contre le Portugal et contre l’Uruguay, deux pays au football similaire qu’il rencontrera au Qatar.

Le Brésil fera le déplacement de Paris après cette rencontre. Il jouera au Parc des Prince un deuxième match, cette fois-ci contre la Tunisie, un autre pays africain qualifié au mondial. En juin dernier, Newmar et ses coéquipiers ont joué contre la Corée du Sud. Les asiatiques ont été correctement corrigés, 5 buts contre 1, avec un doublé de Neymar.