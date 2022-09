L’équipe féminine du Cameroun est invitée à prendre part à un mini tournoi amical en Jordanie. En prélude à cette compétition qui se tient du 5 au 11 octobre prochain, le sélectionneur des Lionnes vient de communiquer une liste de 20 joueuses.

Sans surprise, Gabriel Zabo a composé son groupe avec l’ensemble des joueuses présentes à la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Enfin, à une exception près : la métronome Geneviève Ngo Mbeleck cède sa place à Charlène Meyong qui fait son retour en sélection. Le reste de l’effectif est constitué de cadres telles que Nchout Njoya Ajara, Aboudi Onguéné, Falonne Meffometou… Et des jeunes qui ont brillé à la CAN 2022 comme Colette Ndzana et Monique Ngock.