L’ancien Lion Indomptable, qui avait déjà accusé Samuel Eto’o Fils de sorcellerie en sélection, vient d’être nommé à la Fécafoot. Bernard Tchoutang, qui animait une page Youtube et y faisait régulièrement des live, est d’ailleurs rentré d’Europe pour s’installer à Yaoundé.

Il était auparavant connu pour ses dribbles saccadés qui entourloupaient les défenses. C’est avec la même ambition qu’il a appuyé sans reserves Eto’o dans sa conquête du pouvoir. Coutumier des réseaux sociaux, il a mis du temps pour convaincre que les frasques du Président n’en étaient pas.

C’est certainement pour le remercier qu’un poste à été spécialement créé pour lui. Et ça ajoutera de la masse salariale à la pléthore des employés de Tsinga.

Bernard Tchoutang occupera les fonctions de responsable du conditionnement physique des employés de la Fécafoot. Il faut aussi préciser que l’offre d’emploi n’a jamais été publiée. La gestion des associations oblige un certain nombre de règles pour assurer la transparence. Ceci s’apparente à un recrutement de gré à gré.

La Fécafoot a d’ailleurs communiqué les horaires des séances hebdomadaires obligatoires de conditionnement. Ce sera deux fois par semaine, tous les mardis et jeudi, entre 17h30 et 19h00.

Le communiqué du SG par interim explique que ces séances sont programmées pour offrir des bienfaits au personnel. On parle de l’amélioration de la santé physique et mentale, le renforcement de l’esprit d’équipe, l’amélioration du climat social entre les employés, la hausse de la productivité et l’amélioration du bien-être.