Charlène Meyong va découvrir la première division de France. La milieu de terrain camerounaise signe au Stade de Rems pour deux saisons.

Passée par l’équipe locale de Louves Minproff et le club chinois de Meizhou Hakka, la milieu de terrain s’est laissée guidée par une seule chose : sa passion du ballon rond. Cette saison, elle va donc évoluer en France, un championnat qu’elle a toujours ambitionné de rejoindre. « Je regardais souvent les matchs. C’est un championnat technique, avec de très bonnes joueuses, j’ai hâte de débuter !», a confié la joueuse à son nouveau club.

« En Chine, on travaille beaucoup le physique et il y a énormément de course, c’est différent », a-t-elle ajouté. Troisième du championnat la saison passée, l’internationale camerounaise souhaite désormais « améliorer son efficacité ». Elle qui brille déjà par ses qualités techniques, son impact et sa capacité à répéter les efforts. Sous le maillot rémois, c’est le numéro 9 qu’elle portera.