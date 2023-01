Les Lions Indomptables locaux s’envolent pour Tunis ce mardi. Les hommes d’Alioum Saïdou vont y disputer deux matchs amicaux pour leur ultime préparation avant le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui débute le 13 janvier en Algérie.

Le Cameroun amorce la dernière ligne droite de sa préparation en vue de la septième édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui débute le 13 janvier en Algérie. Les Lions version locale s’envolent ce mardi pour Tunis en Tunisie. Les joueurs d’Alioum Saïdou vont y effectuer un stage d’acclimatation avant le coup d’envoi du tournoi.

Au programme de cette mise au vert, deux matchs amicaux contre des sélections également qualifiées pour ce CHAN. Il s’agit de l’Ouganda et du Soudan. Les deux rencontres amicales sont respectivement prévues les 5 et 9 janvier prochain. Avant de quitter le Cameroun, Jérôme Ngom et ses coéquipiers ont eu droit à une dernière séance d’entraînement hier au Centre d’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) à Mbankomo. La liste des joueurs qui iront défendre les couleurs du Cameroun en Algérie devrait être rendue publique en début de journée.