Nommé sélectionneur du Maroc il y a seulement trois mois, Walid Regragui a réussi l’exploit de qualifier son pays en demi-finales d’une Coupe du monde. Vainqueurs du Portugal ce samedi 1-0, les Lions de l’Atlas deviennent la première nation africaine à atteindre le dernier carré d’un Mondial.

Heureux d’avoir contribué à inscrire le nom du Maroc en lettres d’or dans le livre du football mondial, le sélectionneur s’est arrêté au micro de beIN Sports à la fin de la rencontre.

« On est tombés sur une grande équipe du Portugal. Nous, on tire au max, le capitaine s’est blessé mais tout le monde se bat. Je leur ai dit avant le match qu’il fallait écrire l’histoire de l’Afrique, c’est chose faite. On progresse, on avance avec nos qualités. On a créé un état d’esprit pour rendre ce peuple heureux. On se demandait quand on pouvait passer ce palier, c’est chose faite aujourd’hui. Ce n’est pas fini », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur marocain a ensuite envoyé un message à ceux qui critiquent ses choix : « Ils nous ont posé beaucoup plus de problèmes que l’Espagne. Ils ont beaucoup de qualité technique. Je ne comprends même pas comment on peut nous critiquer, on joue avec nos moyens, on se bat avec nos armes ».