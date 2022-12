Un an après son élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, qu’a changé l’arrivée de Samuel Eto’o ? A l’issue d’une campagne électorale sans précédent et d’une année de plein exercice du pouvoir, la révolution Eto’o a-t-elle vraiment eu lieu ?

Dans ce dossier, Camfoot revient sur cette première année de mandat faite de promesses tenues et non tenues ; la manière de gouverner, les réformes, les échecs et les scandales. Autant d’épisodes décliner en différents chapitres.