Venu au Qatar avec le rêve d’amener le Portugal sur le toit du monde pour la première fois de son histoire, Cristiano Ronaldo ne fera pas un pas de plus dans l’histoire. C’est en pleurs que la star portugaise a quitté la scène ce samedi après la défaite face au Maroc (1-0) en quarts de finale.

Il y avait 32 équipes au départ. Mais ils étaient trois joueurs à être venus au Qatar avec un seul but : décrocher le sacre dans une compétition qui leur glisse continuellement entre les jambes. Vingt-quatre heures après les images d’un Neymar inconsolable dans les bras de Dani Alves, c’est au tour de Cristiano Ronaldo d’être contraint à l’abandon, les yeux tout aussi pleins de larmes. Il ne reste plus qu’un seul : l’Argentin Lionel Messi, son alter ego et némésis.

CR7 seul au monde ?

Sauf que contrairement au n°10 de la Seleção, le quintuple Ballon d’or est directement rentré aux vestiaires, seul, comme pour souligner encore un peu plus une forme d’isolement ces derniers jours. Depuis mardi soir et sa relégation sur le banc, cette Coupe du monde est sans doute la dernière de celui qui a battu tous les records avec la sélection du Portugal. Ou presque.

Du haut de ses bientôt 38 ans (le 5 février prochain), 196 sélections (record absolu de l’Égyptien Bader Al-Mutawa égalé) pour 118 caramels et quelque 20 ans au plus haut niveau, le meilleur buteur de l’histoire du football international reviendra-t-il jouer pour le Portugal ? La question reste pour le moment en suspens, alors qu’une jeune génération semble prête à prendre la relève.