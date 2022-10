Lions U23: que c’est bon d’être bien né!

Guy Feutchine était pourtant heureux d’avoir pu bénéficier du temps et de bonnes infrastructures pour donner de la consistance à son groupe. Après tout, depuis presque deux semaines, c’est au Centre Technique de la CAF à Mbankomo qu’il met en place sa stratégie avec les Lions U23. Mais le dépistage de jeunes joueurs talentueux n’est pas une priorité à la Fécafoot. Les sélectionneurs des catégories jeunes l’ont compris.

La situation se présente telle que suit. Tout jeune joueur ne peut être transféré en Europe, dans les grands championnats, que s’il est régulièrement sélectionné en équipe nationale jeune de son pays. Plusieurs sélectionneurs des équipes jeunes du Cameroun l’ont compris et l’appât du gain s’en est suivi. C’est donc un cartel de privilèges qui a cours en ce moment dans le football camerounais. On ne sélectionne plus les meilleurs, mais ceux qui signent des contrats de représentation avec certains « amis du … ».

Camfoot.com a reçu plusieurs témoignages allant tous dans ce sens. Le média ne peut pas dire avec certitude si le Président Samuel Eto’o Fils est au courant de ce stratagème. Mais s’il ne l’est pas, c’est peut-être un refus de regarder la réalité en face. Le nom d’un de ses amis très proches, que nous allons taire dans cet article, revient souvent. Dans la liste des Lions U23 et des U20 dernièrement publiés, il détient un nombre impressionnant de joueurs. Il est pourtant de notoriété publique que malgré le nombre, très peu de ses joueurs réussissent des carrières intéressantes.

Lions U23: amateur, ligue départementale, et convoqué chez les Lions

Et cette Fécafoot, dirigée par des joueurs qui connaissent la valeur du talent et du travail, laisse les bruits prospérer. Et il ne faut pas aller loin pour s’en rendre compte.

Mettre le fils du Président Samuel Eto’o dans ce genre de fragilité est absolument consternant. Et des fois, on devrait pouvoir raisonner les irrascibles. Etienne Eto’o, exposé aux clubs de toute l’Europe, n’a pu rien trouver de mieux qu’une équipe, amateure, et qui évolue en cinquième division en Espagne.

On parle bien ici d’un club de ligue départementale. Cette ligue régionale dispose de 18 groupes. Chaque groupe comporte 16 équipes. Poblense, son club, est logé dans le groupe 11. Et il n’est que remplaçant dans cette équipe amateure.

Combien de joueurs camerounais, qui méritent tout autant de jouer dans les U23 nationaux, évoluent dans les divisions supérieures en Espagne même ? En France? En Angleterre? Au Canada? Et ailleurs ?

Est-ce rendre justice au fils du Président que de le mettre dans une situation aussi embarassante?

Le jeune peut être talentueux, et il l’est. Certainement pas autant que son père au même âge. Ou moins que certains autres qu’on ne peut pas sélectionner parce qu’on ne les a pas supervisé. Cela s’appelle du traffic d’influences. Et c’est sidérant que cela se passe devant le Président qui laisse faire. Et avec les Lions U23, il y a bien d’autres incongruités plus terribles que celle-ci.

Cette Fécafoot avait promis de se professionnaliser. Elle perpétue les incohérences du temps. Et en profite pour perfectionner certaines inconsistances.