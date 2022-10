Fecafoot et sponsors: les clubs veulent savoir plus sur les contrats

L’Association des Clubs d’Elite du Cameroun, sous la plume de son Président demande un report du début de la saison. Mr Abunde est par ailleurs le président de PWD de Bamenda. Il a présenté ainsi des demandes formulées lors d’une réunion élargie de l’ACEC tenue le 12 octobre 2022. Les clubs aimeraient savoir plus des relations financières entre Fecafoot et les sponsors

La Fécafoot ne peut en l’état des choses organiser une nouvelle saison sans régler les problèmes inhérents à l’enregistrement des joueurs. Un délai est requis pour gérer ce point avant que ne soit lancée la saison.

Les clubs attendent toujours les procès verbaux d’homologation des matchs de la saison dernière. Ils n’avaient pas non plus en leur possession les règlements des championnats à venir.

Sur le point financier, ils sont inquiets. Tous les montants des subventions que devaient verser la Fédération aux clubs la saison dernière n’ont pas été reçu. La fédération estime n’avoir pas décaissé l’entièreté les sommes promises par l’État,. Sauf que le ministère des finances détiendrait les signatures de tous les retraits. Les clubs ne souhaite pas être baladés de l’un vers l’autre. Ils souhaitent recevoir dans les plus brefs délais le reliquat.

Les clubs refusent de se soumettre au diktat de la grille de répartition des recettes. Ils espèrent une solution négociée.

Cependant, le noeud du problème est bel et bien les montants signés entre la Fécafoot et les sponsors. Si Samuel Eto’o insiste sur le faits que ces montants sont confidentiels, les clubs refusent de se laisser manipuler. Ils veulent savoir ce que rapportent les sponsors de leur institution et surtout quels montants ont déjà été payés.

En attendant, ils espèrent repousser le début du championnat au mercredi 19 octobre 2022.