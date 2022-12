AEK Athens FC semble être une bonne équipe pour Harold Moukoudi. Relégué au banc de touche la saison dernière avec Saint-Etienne, l’international camerounais tâtonnait son football. On l’a vu lors de la CAN 2021 et notamment pendant la séance de tirs de pénalty contre l’Egypte figé et sans solution. Son transfert lui aura finalement fait du bien.

AEK Athens FC se positionne en dauphin de l’adversaire historique, le Panathinaikos. Sa forme est excellente avec 11 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Cette performance place actuellement l’AEK Athènes à la 2e place sur 14 équipes au tableau de Super League. La forme à domicile de l’AEK Athènes est excellente avec 6 victoires, 0 nul, et 1 défaite. Et sa forme à l’extérieur est considérée comme excellente, avec un bilan de 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Le club aura inscrit jusqu’ici un total de 30 buts cette saison en Super League.

Ce mercredi, Harold Moukoudi et ses partenaires ont vaincu en déplacement Volos NFC sur le score de 4 buts contre 0.