Lions Indomptables : Saliba et Bryan Mbeumo ont dit « non »

Le staff technique des Lions indomptables continue de faire la cour à plusieurs binationaux en vue de rejoindre la sélection nationale. Et une fois de plus, le clan Antonio Conceiçao a essuyé un nouveau revers. Enfin, deux. Parmi les joueurs approchés, plusieurs se montrent réticents. C’est le cas de William Saliba (20 ans) et Bryan Mbeumo (22 ans) « qui ont clairement éconduit la délégation camerounaise. Le défenseur de l’Olympique de Marseille et l’attaquant de Brendfort auraient évoqué le manque d’organisation autour de la sélection camerounaise pour justifier leur refus », informe Footazimuts.