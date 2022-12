L’Ambassadeur de l’Algérie au Qatar a reçu en audience le blogueur, Mr Sadouni. Il a traqué durant des semaines les camerounais et Samuel Eto’o aux lendemains de la défaite de l’Algérie à domicile. C’était le 29 mars 2022.

Son fil Youtube documente à souhait la traque des camerounais après la Toko-Ekambilisation de Blida. On se rappelle que les Lions Indomptables du Cameroun avaient réussi à battre l’Algérie après un duel sans merci. Les fennecs croyaient avoir fait le plus dur en marquant un but à la 116ème minut. Mais un but de Toko Ekambi à la dernière seconde du match va briser leur rêve.

Dépité en conférence de presse, leur sélectionneur avait alors pointé de manière violente les projecteurs sur l’arbitre de la rencontre. Malgré les multiples plaintes auprès de la FIFA, aucune irrégularité n’a été trouvée. Les Algériens vont multiplier des insultes envers les autorités sportives camerounaises. Mais celui au centre de toutes les conspirations farfelues est bien le Président de la Fédération, Samuel Eto’o Fils.

Algérie – Cameroun: le match qui a lancé les hostilités envers les camerounais

Lors du tirage au sort de la Coupe du Monde à Doha, Samuel Eto’o et Rigobert Song avaient été humiliés en mondovision devant leurs pairs. Avec beaucoup d’élégance, ils ont réussi à se maîtriser.

Le rubicon a été atteint à la fin du match de huitième de finale qui a opposé la Brésil à la Corée du Sud. Alors qu’il sortait du stade, un youtubeur l’a accosté, caméra en main, avant de le traiter, en face à face, de corrompu et d’autres choses. Échaudé par cette énième provocation, le Président va flancher et les conséquences ont été commentées à profusion.

Samuel Eto’o va rapidement cerner l’erreur qu’il a commise. Il va rapidement publier une lettre d’excuses, mais les dommages étaient déjà causés à sa réputation. Il a offert une tribune mondiale à cet individu. Et c’est exactement ce qu’il recherchait. Surnommé désormais l’homme qui s’est fait corriger par Samuel Eto’o, il a même été reçu en audience par Mustapha Boutoura, l’ambassadeur d’Algérie au Qatar.

Samuel Eto’o demande aux autorités algériennes de s’impliquer

Dans sa lettre d’excuses, Samuel Eto’o appelait justement ce pays à prendre ses responsabilités et d’arrêter les provocations de ses citoyens. En recevant Sadouni, le représentant officiel de la République d’Algérie prouve que c’est ce pays qui encourage les provocations et intimidations.

Selon ce que raconte la presse Algérienne, Sadouni va s’assurer que le geste de Samuel Eto’o ne reste pas impuni. Il aurait aussi sollicité le soutien de son pays pour l’aider dans les procédures judiciaires.

Cette réaction de l’Algérie au lendemain de l’appel de Samuel Eto’o à prendre ses responsabilités préoccupe.

« Une altercation violente m’a opposé, à la sortie du match Brésil-Corée du Sud, à une personne apparemment supportrice de l’Algérie. Je regrette profondément d’avoir perdu mon sang froid et d’avoir réagi d’une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Je présente mes excuses au public pour cet incident regrettable » « Depuis le match Cameroun-Algérie, je suis la cible d’insultes, mais aussi d’allégations de tricherie sans aucun fondement. Je m’engage à continuer de résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens ». « Je demande aux autorités algériennes et à la fédération sœur d’Algérie de prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce climat délétère avant qu’un drame plus grave ne se produise. Aux supporters des Fennecs, je formule le vœu qu’ils trouvent la paix ». Samuel Eto’o

Les autorités camerounaises n’ont toujours pas répondu publiquement aux demandes l’appelant à s’impliquer dans le dossier.