Le talent de André Onana est reconnu à travers la planète. Il figure, depuis au moins cinq ans dans la liste des meilleurs gardiens du globe. S’il avait dû quitter le FC Barcelone, son club formateur, c’était bien pour avoir la chance de continuer sa progression. Sa carrière, il l’a planifié longtemps à l’avance. C’est ainsi qu’il choisit avec minutie les clubs dans lesquels il souhaite évoluer.

La Coupe du Monde 2022 était un échelon important dans sa carrière. Il était convaincu qu’avec sa sélection nationale, après leurs belles prestations lors de la CAN 2021, ils feraient tout le chemin. Sorti du moule de la défunte FundeSport de Samuel Eto’o, le Président de la Fécafoot était jusque là son parrain et son mentor. Leurs discussions et causeries n’avaient pas de limite. Leur proximité était plutôt « fusionnelle ». Et puis Camfoot a appris que le gardien avait discuté de ses soucis tactiques avec le Président de manière détaillée et leur vision concordait. Comment se fait-il donc qu’une difficulté mineure se soit transformée en problème international?

André Onana: aurait-on pu mieux gérer la situation?

Ce n’est pas Inter Milan qui va s’en plaindre. André Onana est revenu en club bien plus rapidement que prévu (le 7 décembre). Il a immédiatement repris l’entraînement avec le groupe . Contre Reggina, il a montré qu’il est déjà passé à autre chose. Il a cependant fait ses adieux à la sélection nationale. Les expressions utilisées sont celles des homélies des funérailles après la querelle du Qatar avec le sélectionneur Rigobert Song. Il promet ainsi qu’il n’arborera plus le maillot des Lions Indomptables, mais qu’il demeurera à jamais un « fan, comme les 27 millions de Camerounais, parce que le Cameroun passe avant les gens ».

Comment en est-on en réalité arrivé là? Quel est le processus de prise des décisions en sélection nationale? Pourquoi n’a t-on pas pris en compte le problème dans sa globalité? Le Cameroun est-il capable de gérer les joueurs à forte personnalité? Rigobert Song a t-il la capacité de gérer un Kylian Mbappé, un Leo Messi, un Neymar, ou un Cristiano Ronaldo? Si la Fecafoot pense qu’il y avait mieux à faire, comment aider le Sélectionneur-Manager à mieux gérer ce genre de situation à l’avenir?

Plus que la dispute avec son staff, André Onana aurait souffert de ne pas avoir été soutenu par son mentor Samuel Eto’o. La position du Président n’était non plus pas facile puisqu’il a une institution à gérer. Son protégé a ouvertement critiqué les décisions de son sélectionneur, de manière ostentatoire, devant un parterre de collègues. Samuel Eto’o avait-il le choix?

Oui, répondent des proches du gardien qui explique qu’en d’autres circonstances, il a pris fait et cause contre le staff technique. Ils offusquent contre le lâchement des « chiens de garde » dans les réseaux sociaux qui ternissent la réputation de André Onana. Dans la confusion des discussions, ces proches ont pointé le rancune tenace du Président pour un problème personnel entre les deux hommes quelques semaines avant la Coupe du Monde 2022.

La déception d’un gagnant

André Onana ne peut pas gagner toutes ses batailles. Quelques mois après son arrivée à Ajax Amsterdam et avec le départ de Jasper Cillessen vers le FC Barcelone, le jeunot de 20 ans devient titulaire indiscutable. Il aligne des performances dignes d’un champion. Six ans plus tard, il s’associe à Inter Milan comme remplaçant du capitaine Handanovic. Quelques semaines après le début de la Serie A, il gagne son poste de titulaire à la force de son talent. Mais en sélection nationale, les qualités qui font de lui un gardien mondialement reconnu deviennent des faiblesses.

En réalité, après avoir conquis l’Inter, détrôné un totem comme le capitaine Handanovic, Onana comptait profiter de l’exposition qu’offre une Coupe du monde. Au moins, il est revenu à Appiano plus tôt que prévu. Le 7 décembre, il s’entraînait déjà avec les Nerazzurri. Lorsqu’il reprendra la saison régulière le 4 janvier, il sera le même état d’esprit que celui avec lequel il a terminé la première partie de la saison.

Inter Milan ne va certainement pas pleurer la fin de la carrière international de son gardien. Bien au contraire. Il devrait gérer l’impact psychologique de cette décision sur son gardien.

Rigobert Song? il s’en fout. Il espère avoir tué dans l’oeuf toute autre tentative de revendication.