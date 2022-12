Pour son dixième match en championnat sous le maillot d’Al Nasr, Vincent Aboubakar a délivré sa première passe décisive de la saison en Premier League saoudienne lundi, lors de la réception d’Al-Hilal (2-2).

Buteur le 16 décembre à Al-Raed (1-4), Vincent Aboubakar (3 réalisations en 10 matchs de championnat cette saison) a délivré sa première passe décisive de la saison en championnat. C’était ce lundi face à Al-Hilal (2-2), à l’occasion de la dixième journée de Premier League d’Arabie Saoudite.

La rencontre avait pourtant mal débuté pour l’attaquant camerounais et ses coéquipiers. Après seulement 10 minutes en effet, le Nigérian Odion Ighalo avait ouvert le score pour les visiteurs (0-1). Il aura fallu attendre la seconde période et une passe lumineuse de Vincent Aboubakar pour Talisca pour voir les locaux revenir au score (1-1, 56e). Al-Hilal va à nouveau mener après un but d’Al Dawsari sur penalty (1-2,65e). Mais Gareeb égalisait ensuite avant la fin du match (2-2, 88e).