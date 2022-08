Avec deux bouts de match cette saison en Ligue 1, Hugo Ekitike ne peut se contenter d’un temps de jeu aussi faible. L’attaquant franco-camerounais du Paris Saint-Germain commence à s’impatienter au moment où le calendrier devrait lui offrir davantage d’opportunités.

Hugo Ekitike devrait jouer davantage dans les prochaines semaines. En quête de repères, et parce qu’on ne change pas une équipe qui surclasse ses adversaires, Christophe Galtier a quasiment conservé le même onze depuis le début de la saison. Seules les absences de Vitinha et de Kylian Mbappé, pour cause de suspension ou de blessure, ont contraint l’entraîneur du Paris Saint-Germain à changer ses plans.

Ekitike déjà frustré ?

Il faut dire que cette entame d’exercice avec un match par semaine ne nécessitait pas de turn-over particulier. Certains joueurs ont donc bénéficié d’un faible temps de jeu, à commencer par Hugo Ekitike. Bien sûr, en rejoignant le PSG et ses stars, l’attaquant de 20 ans se doutait qu’il ne bousculerait pas la hiérarchie.

Mais l’ancien Rémois, laissé sur le banc lors des deux derniers matchs, s’attendait sûrement à plus que 2 apparitions en 4 journées de Ligue 1, pour 12 minutes de jeu au total. En effet, le journal L’Equipe révèle que la recrue estivale a montré des signes de frustration à l’entraînement.

Un calendrier plus favorable

Rien de grave a priori. Mais il semble qu’Ekitike commence à s’impatienter. Il est vrai qu’une fois les matchs pliés, on pouvait s’attendre à ce que Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi soient rappelés sur le banc. Ce n’était pas le choix de Galtier. Mais comme le répète souvent le technicien, des rotations seront nécessaires puisque le PSG, attendu à Toulouse mercredi (21h) en championnat, entre dans une période de deux matchs par semaine.

«Mon temps de jeu ? Je l’appréhende super bien parce qu’au PSG, la cadence des matchs n’est pas la même qu’ailleurs», se réjouissait justement le Parisien après son arrivée dans la capitale. Les prochaines semaines devraient donc lui redonner le sourire. Reste à savoir si le recrutement souhaité d’un attaquant supplémentaire ne lui compliquera pas la tâche.