Le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o vient de relever son ami et journaliste Ernest Obama de son poste de responsable du département de la communication de la Fécafoot. Pour un autre poste.

Ernest Obama n’est plus le responsable de la communication de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Décision prise par son ami et président de l’instance faîtière, Samuel Eto’o. Le journaliste quitte son poste, mais pas la Fédération. Il est cependant nommé au poste de « porte-parole et responsable des relations presse ». Poste créé.

Nominations aux nouveaux postes à responsabilités par le Président de la Fédération Camerounaise de Football

L’ancien employé de la chaîne de télévision Vision 4 cède donc son poste de responsable du département de la communication de la Fécafoot à Jean Jacques Mouandjo. Le promu fait partie des effectifs de la Fécafoot depuis plus d’une dizaine d’année. Il a notamment travaillé comme numéro deux de Junior Binyam, Laurence Fotso et Parfait Siki, à la direction de la communication. Journaliste de formation également, Mouandjo a aussi été pendant longtemps, délégué du personnel.