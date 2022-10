L’international camerounais devrait peut-être dire merci à Samuel Eto’o et à Rigobert Song. Non sélectionné pour le dernier stage des Lions Indomptables avant la Coupe du Monde au mois de septembre, Zambo Anguissa a mis à profit les dernières deux semaines. Malgré les fausses déclarations qu’auraient fait le joueur pour justifier son absence et qui circulent sur Internet, le joueur reste concentré sur sa progression. Et pourant, il avait fait un dementi cinglant sur sa page Instagram.

Si la sélection nationale a dû se taper des heures de voyage impossible et un décalage horaire démentiel, le milieu de terrain de Napoli a bossé fort à domicile.

Ce samedi, son club recevait Torino et espérait conserver le leadership de Serie A.

Ce fut plus facile sur le terrain que sur le papier surtout vu la forme strastophérique du Camerounais. Et il ne fallait pas être en retard dans cette rencontre. Il n’y avait que cinq minutes d’écoulées lorsque Mario Rui reçoit une passe sur son aile gauche. Il fait un centre dans l’axe des 6 mètres. Alors surgit un camerounais entre quatre adversaires. Il redirige la balle sur le côté interne du poteau droit. 1-0.

Le scénario est différent pour le second but de Napoli. Politano récupère une balle alors qu’il est excentré à droite à 35 mètres de ses buts. Anguissa démarre son accélération et reçoit le passe. Il va traverser toute la distance jusqu’au but de Torino et inscrira son doublé. 2-0, 12e minute.

Ce fut par la suite 3-0, but du 77, Kvaratskelia à la 37e minute. Sanabria sauvera l’honneur pour Torino. 3-1.