La Confédération Africaine de Football a procédé ce samedi à Alger au tirage au sort du prochain CHAN 2022.Qualifiés à la compétition, après avoir éliminé la Guinée Équatoriale, les Lions A’ vont prendre part à cette compétition pour la quatrième fois.

Il faut dire qu’ils étaient mal embarqués après la défaite à l’extérieur. Mais sur deux passes de Patient Wassou, Djawal Kaiba et Marou Souaibou vont porter le Cameroun.

Pour cette édition, 18 sélections se sont qualifiées. Elles ont été placées dans cinq groupes. Les groupes A, B, et C disposeront chacune de quatres équipes. Au terme des trois journées, les deux premiers de ces groupes se qualifieront pour les quarts de finale.

Les groupes D et E disposent de trois équipes. Seul chacun des leaders passera au tour suivant.

Le Cameroun se retrouve dans le groupe E aux côtés du Niger et du Congo. Les congolais ont été quart de finaliste lors des deux dernières éditions et va se presenter avec un groupe des plus homogènes.

La compétition aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie.