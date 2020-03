Coupe du Monde U17 : le Cameroun matraque Sao Tomé et Principe, 4-0

Les jeunes Lionnes n’ont pas fait dans la dentelle ce dimanche alors qu’elles étaient en déplacement à Sao Tomé et Principe pour livrer le match aller de la double confrontation comptant pour le second tour éliminatoire de la Coupe du Monde U17. C’est tôt dans la partie que le Cameroun prend l’avance. Et c’est l’oeuvre de Wabeua à la 14e minute. La même joueuse va récidiver trente minute plus tard, à la 44e minute pour porter le score à 2-0. Une minute plus tard, c’est Tabe qui va permettre aux Lionnes d’avoir une confortable avance avant la mi-temps, 3-0.