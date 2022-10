Contrairement au Brésil, la Suisse et la Serbie, les trois adversaires de la phase de groupes de la prochaine Coupe du monde, le Cameroun a fait un grand bond en arrière dans le classement FIFA de ce mois de septembre.

Autrefois au 38e rang de la bourse des meilleures sélections de football du monde, le Cameroun vient de faire 5 grands bonds en arrière. Le pays de Samuel Eto’o régresse en effet à la 43e place du classement FIFA du mois de septembre 2022. Une dégringolade logique. Les Lions Indomptables ont en effet perdu leurs deux matchs amicaux [2-0 contre l’Ouzbékistan et 1-0 face à la Corée du Sud, Ndlr.], lors de la dernière période FIFA. Deux résultats qui font perdre de précieux points à la bande à Rigobert Song.

🆕 Le nouveau classement FIFA !



🥇Sénégal 🇸🇳 (18e, +0)

🥈Maroc 🇲🇦 (22e, -1)

🥉Tunisie 🇹🇳 (30e, +0)

4️⃣ Nigéria 🇳🇬 (32e, -1)

5️⃣ Algérie 🇩🇿 (37e, +4)

6️⃣ Égypte 🇪🇬 (39e, +1)

7️⃣ Cameroun 🇨🇲 (43e, -5)

8️⃣ Mali 🇲🇱 (46e, +0)

9️⃣ CIV 🇨🇮 (48e, +4)

🔟 Burkina 🇧🇫 (54e, +1) — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) October 6, 2022

Or, pendant que le Cameroun chute, ses trois adversaires de la phase de groupes de la prochaines Coupe du monde gagnent des points. Tenez, le Brésil demeure leader au classement. Vainqueur du Ghana et de la Tunisie en amical, la Seleçao creuse même l’écart sur son dauphin, la Belgique (2ème) et l’Argentine (3ème). La Suisse (15ème, plus 1) et la Serbie (21ème, plus 4) réalisent elles-aussi une ascension.

Notons que 53 matches de Ligue des Nations de l’UEFA et 119 rencontres amicales étaient au programme de la dernière fenêtre internationale avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, qui débutera le 20 novembre prochain. Ultimes répétitions pour les 32 équipes qui participeront à l’imminente grand-messe, ces rendez-vous ont eu un impact important sur le dernier classement mondial.