Michaël Ngadeu et La Gantoise ont concédé jeudi soir, leur première défaite en Ligue Europa Conférence. Tout le mérite revient à l’équipe suédoise de Djurgarden, vainqueur 0-1 lors de cette troisième journée dans le groupe F.

Une soirée à oublier pour Michaël Ngadeu et La Gantoise. Jeudi soir, les Buffalos recevaient Djurgarden, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue Europa Conférence. Un match pourtant dominé par le défenseur camerounais et son équipe que se sont malheureusement fait surprendre à la 37e minute par Danielson, auteur du but qui a permis aux visiteurs de s’imposer 0-1.

Les locaux ont poussé en seconde période. Les coéquipiers de Michaël Ngadeu se sont illustrés avec 11 tirs frappés dans la direction des filets adverses. Mais la réussite n’était pas au rendez-vous. Alors que Molde s’est imposé 3-0 face aux Shamrock Rovers en début de soirée, les hommes de Hein Vanhaezebrouck avaient l’occasion de prendre trois points d’avance en tête du groupe. Mais à la place, ils devront se contenter de la troisième place dans ce groupe F.