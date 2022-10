La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a apporté des changements dans le calendrier de la saison 2022 – 2023. Notamment en ce que concerne les évènements prévus au cours de ce mois d’octobre.

En effet, la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a initialement prévu d’organiser le trophée des champions, matchs qui opposera le champion au vainqueur de la Coupe du Cameroun le 12 octobre 2022. Suivi de la cérémonie de remise du Ballon d’or camerounais le même jour. Les deux évènements sont reportés.

Le trophée des champions aura finalement lieu le 22 octobre prochain au stade Omnisports de Kouekong à Bafoussam. Tandis que la cérémonie de récompense du meilleur joueur de la saison aura lieu le 29 octobre, au soir du lancement de la saison de football en MTN Elite Two.

La date du lancement de la saison de MTN Elite One, elle, reste inchangée, soit le 15 octobre. Le coup d’envoi sera donné dans la métropole économique de Douala. La formule du championnat est la même. On aura droit à deux poules de 11 équipes chacune. Le tirage au sort desdites poules a été effectué. Les deux derniers de chaque poule sont automatiquement relégués. Les play-offs qui permettront de déterminer le champion ne se dérouleront plus selon la formule du système d’élimination directe mais sous la forme d’un championnat entre les meilleures équipes des deux poules.

La composition des poules

POULE A

1-PWD

2-Coton Sport

3-Stade Renard

4-UMS de Loum

5-Avion Academy

6-Aigle

7-Djiko FC

8-Canon De Yaoundé

9-Renaissance De Ngoumou

10-Eding

11-Colombe

POULE B

1-Yosa

2-Gazelle

3-Union de Douala

4-Yaoundé II

5-Bamboutos

6-Fovu

7-Fortuna

8-Fauves Azur

9-Dragon

10-Apejes

11-Astres