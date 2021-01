CHAN 2021 : duel RD Congo contre Cameroun aux quarts de finale ; malheur au vaincu

Le 30 janvier sur le vert de la merveilleuse beauté qu’est le Stade de Japoma, la sixième édition du championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020) va amorcer l’étape des quarts de finale. Parmi les équipes attendues à ce niveau de la compétition, il y a le Cameroun et la République démocratique du Congo. Les deux protagonistes y vont avec l’ambition d’obtenir, chacun, une place pour le dernier carré de la compétition.

Après avoir terminé deuxième du groupe A, avec un total de cinq points, le Cameroun a été fixé sur l’identité de son adversaire des quarts de finale ce lundi 25 janvier 2021. Et, comme beaucoup le prédisaient déjà, le pays hôte est tombé sur la sélection des léopards qui a terminé à la première place du groupe B (avec sept points), grâce à sa victoire de 2-1 sur le Niger.

Camerounais et congolais vont donc croiser le fer lors d’une phase finale du CHAN pour la troisième fois. En deux confrontations, le Cameroun a su tirer son épingle du jeu. En 2011, au Soudan, la sélection locale des lions indomptables A’ avait engagé la compétition tambour battant dans le groupe C. Le 6 février de cette année-là, elle avait dominé la sélection locale des léopards 2-0, au Al Merreikh Stadium d’Omdurman, avec des buts de Julien Momasso (42è minute) et d’Ousmaila Baba (80è minute).

En 2016 au Rwanda, une autre victoire avait ponctué cette autre confrontation. Cette fois, les deux équipes, toutes logées dans le groupe B, s’étaient affrontées un 25 janvier au stade Huhe de Butare, lors de la troisième journée des matches de groupes. Au final, le Cameroun avait inscris trois buts contre 1 pour la RDC. Yazid Atouba (40è minute), Nicolas Moumi Ngamaleu (51è minute) et Samuel Nlend (63è minute) avaient ainsi fait le boulot pour leur pays.

Pour ce troisième duel entre Lions et Léopards, le contexte est bien différent. Les deux équipes se retrouvent au stade des quarts de finale avec des enjeux bien connus. Dans les deux camps, il est question de bien préparer cette rencontre pour être à l’abri de toute surprise. « Il faut rester serein et se préparer calmement. Il y a des choses à améliorer et préparer notre équipe selon le jeu de notre adversaire qui met le physique au premier plan », a par exemple confié Pamphile Mihayo, le sélectionneur national adjoint de la RD Congo.