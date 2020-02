CHAN 2020 : Le groupe du Cameroun est très équilibré

Les Aigles amateurs font leur come-back après leur absence en 2018 au Maroc. Pourtant, deux ans plus tôt, en 2016, ils avaient été malheureux finalistes de ce tournoi. Il y a également le Burkina Faso, qui sera à sa troisième participation. Tandis que le Zimbabwe est à son cinquième du CHAN.

Poule B (Libye, RDC , Congo, Niger)

Quand on se souvient du Danemark, qui avait remporté la Coupe d’Europe en 1992, après son repêchage, on est tenté de penser que la Libye pourrait connaître le même sort. Ce pays sera présent au Cameroun après le forfait de la Tunisie. Sur ses quatre participations, la Libye a décroché un sacre continental en 2014. Dans ce « groupe de la mort », on trouve aussi les « frères congolais ». Pourtant, jusqu’ici, ils n’ont pas connu le même sort au CHAN. En quatre participations, la République démocratique du Congo compte deux titres (2009 et 2016). Ce qui n’est pas le cas du Congo, qui sera à sa troisième participation. Et enfin, le Mena du Niger, qui sera aussi à sa troisième participation à ce tournoi.

Poule C (Maroc, Rwanda, Ouganda, Togo)

Ici, on peut dire qu’il y a le Maroc et les autres. Le Maroc, tenant du titre, part avec toutes les faveurs des pronostics. En face, le Rwanda cherchera à tirer son épingle du jeu, fort des expériences glanées au fil des participations. L’Ouganda est l’une des équipes régulières au CHAN. Depuis 2011, elle n’a manqué aucune édition. Tandis que le Togo sera à sa première participation à ce tournoi. Les Eperviers locaux auront la possibilité d’écrire une belle page de l’histoire du football de ce pays.

Poule D (Zambie, guinée, Namibie, Tanzanie)

Jusqu’ici, la meilleure performance des Chipolopolo de Zambie au CHAN est la troisième place décrochée en 2009. Toutefois, elle a souvent réussi à franchir aisément l’étape des poules. La Guinée sera à sa troisième participation. La Tanzanie et la Namibie seront à leur deuxième participation. Si la Tanzanie fait son come-back après une éclipse d’une dizaine d’années, Côte d’Ivoire 2009, ce n’est pas le cas de la Namibie, qui sera à sa deuxième participation consécutive.