«On est déçus de la qualification, mais fiers de la victoire et du visage qu’on a montré. De ce qu’on a représenté. Il nous a manqué de l’expérience sur les deux premiers matches, mais aussi de l’efficacité, car on a eu des occasions. Comme on dit, on ne maîtrise pas tout. On avait une poule difficile. On va repartir la tête haute.»

Karl Toko Ekambi