Il ne devait pas être titularisé lors de cette Coupe du Monde. Le différend entre André Onana et le Staff technique des Lions Indomptables en a décidé autrement. Et c’est à juste raison qu’il a savouré son second match en tant que titulaire lors de ce mondial. Cameroun – Brésil aurait pu être le match qui a arrêté sa carrière. L’homme a des nerfs d’Acier. Au contraire. C’est le match qui le révèle Devis Epassy aux yeux du monde.

Contre le Brésil, il a tenu le rang et peut désormais être classé parmi les grands gardiens du Cameroun. Et à ce poste, les Lions Indomptables ont toujours eu des légendes. Il est clair que Devis Epassy n’y est pas encore, mais il se rapproche. Dans ce match crucial pour la qualification aux huitièmes de finale, il s’est dressé contre toutes les tentatives brésiliennes. C’est lui qui est le grand responsable de la victoire du Cameroun contre le Brésil.