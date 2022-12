Il y a toute juste un mois, Jerôme Ngom Mbekeli n’aurait jamais cru que sa bonne étoile le conduirait sur le même terrain que les grosses vedettes du Brésil. Jouer contre Militao, Fabinho, Fred Rodrygo, Gabriel de Jesus c’est une chose. Mais accélérer à la reception de cette passe de Ntcham, puis accélérer sur l’aile pour centrer directement sur la tête de Aboubakar est un exploit.

Il y aura des discussions dans les chaumières pour expliquer comment Colombe de Sangmelima est aussi fort que le FC Barcelone. Le jeune joueur répondait ainsi à sa première sélection en Équipe Nationale A.

Interrogé à la fin de la rencontre, il est déçu de l’élimination, mais heureux de la manière dont cela s’est terminé.

Interview d’après match, Ngom Mbekeli…

Pour votre premier match, vous êtes décisif et le Cameroun bat le Brésil. Quel est votre sentiment ?Mon sentiment c’est une très grande joie de pouvoir réaliser un rêve, jouer une Coupe du monde face au grand Brésil, avec des joueurs que je vois jouer chaque week-end en Premier League et dans les meilleurs championnats du monde. Je me retrouve à jouer contre eux, c’est ça qui fait ma fierté, et en plus je fais une passe décisive.

« Je suis rentré avec l’envie d’être efficace à tous les niveaux, essayer de donner le maximum » Ngom Mbekeli

Décrivez-nous cette action ?Je suis rentré avec l’envie d’être efficace à tous les niveaux, essayer de donner le maximum. Quand je rentre, l’entraîneur me dit de jouer tous les coups à fond, qu’on n’a plus rien à perdre. Il me demande d’essayer de percuter, de faire des centres, en assurant le repli défensif.

Vu que ce résultat ne permet pas de vous qualifier, vous repartez quand même avec des regrets ?Nous, on a essayé de jouer pour passer au tour suivant. Ça n’a pas suffi mais on ne va pas cracher sur la victoire. Même si on est éliminés, c’était un match pas facile. »