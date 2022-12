Le jeu de passes de l’Espagne contre l’organisation quasi infaillible du Maroc, le « derby du Détroit de Gibraltar » promet une belle opposition de styles mardi en 1/8 de finale.

“Nous avons la possibilité d’écrire l’histoire », lance Walid Regragui, qui vise un premier quart de finale de Coupe du monde pour son pays. « Nous sommes une équipe difficile à jouer », annonce le sélectionneur des « Lions de l’Atlas », meilleure défense du tournoi avec le Brésil et la Croatie, un seul but encaissé. Personne n’a réussi à marquer de but à cette équipe au Mondial sauf le Maroc lui-même, contre son camp, sur une déviation de Nayef Aguerd imparable pour son gardien Yassine Bounou, contre le Canada (2-1).

L’ancien capitaine Mehdi Benatia parle d’une « très belle équipe, une génération très forte. Regragui a la mentalité espagnole, il joue un beau football en 4-3-3 et surtout sait manager les hommes ». La « Roja » reste favorite pour le sélectionneur marocain. « Si on élimine l’Espagne ce sera une belle surprise. Ils ont l’ADN des grandes compétitions qu’on n’a pas, nous ça fait 36 ans qu’on n’a pas joué un 1/8 de finale ».

« Ils sont patients »

C’était au Mexique, en 1986, la RFA s’était imposée sur un coup franc lointain de Lothar Matthaüs à la 88e. « Je l’ai dit aux joueurs », annonce Regragui: « 86, ils ne peuvent plus rejouer le match, ils ne peuvent plus aller en quarts. Nous il nous reste 24 heures, on peut le faire ». Il a un plan pour contrer la machine à passes de Luis Enrique. « Ils savent ce qu’ils proposent et sont patients, avec une possession qui fait mal à l’adversaire, mais qui fait mal aussi au public des fois », glisse le coach marocain, décrivant une équipe qui a « 70% de possession ». Le ballon, « ils vont l’avoir, il faut qu’on l’accepte. On a laissé le ballon à la Croatie (0-0) et à la Belgique (victoire 2-0) », rappelle Regragui.

Les Espagnols envisagent le même type de match. Les Marocains « vont sans doute nous attendre derrière », explique Carlos Soler à l’AFP. « Donc on devra faire un match où on devra beaucoup se dépenser physiquement, bouger le ballon rapidement d’un côté à l’autre, et être plus verticaux quand on le pourra ». Le milieu offensif est prêt à croiser son coéquipier du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi. « Avant le Mondial, on plaisantait sur ça. On se disait: +On se recroise en huitièmes !+ Et voilà, c’est arrivé. Mais depuis, on ne s’est pas parlé, non ». Ils n’ont donc pas comparé les styles de leurs sélections.