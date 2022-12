Neymar de retour sur le terrain ce lundi soir au Stade 974 et la sélection nationale du Brésil a retrouvé son rythme. Be spectacle était merveilleux lors de ce match de huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. L’inspiration de la star des stars, de retour d’une grosse entorse au pied, a donné de la vie à une sélection qui semblait avoir perdue de son allant lors de cette compétition. Et les Sud-Coréens l’ont appris à leurs dépens.

Tout est allé très vite. Dès la 7e minute, Vinucius va mettre son pays en avance. Et comme à son habitude, va esquisser des pas de Samba.

« J’espère qu’on va continuer à danser jusqu’à la finale », a t-il déclaré après la rencontre.

Leur leader sur le terrain, Neymar, va doubler cet avance seulement quatre minute plus tard sur penalty. l’avance de la Seleção sur penalty, quatre minutes plus tard. C’est donc un but à son retour au jeu pour « Ney », qui avait subi une entorse à la cheville lors du premier match. Il s’est blessé lors de leur premier match de groupe contre la Serbie.

« Quand je me suis blessé, j’ai passé une sale nuit, a révélé la supervedette brésilienne. J’ai pensé à des millions de choses, j’ai eu peur de ne plus jouer dans cette Coupe du monde.

Je n’ai senti aucune douleur à la cheville. Je suis content de mon match, même si je ne peux pas être heureux à 100 %. Nous pouvons faire mieux. » Neymar après Brésil – Corée du Sud

Puis on va retrouver le Brésil caviar. La combinaison incroyable qui a conduit au but de Richarlison fut simplement spectaculaire. Quatre petits rebonds du ballon sur sa tête. Une petite passe vers Marquinhos, qui l’a envoyé aussi vite vers Thiago Silva. Les angles étaient parfaits, découpés rapidement. Sur réception, Silva a remis à Richarlison, maintenant dans la surface. Boom. C’était 3-0, et ça s’est remis à danser sur les lignes de côté.

Comme pour ajouter au spectacle, le buteur s’est dirigé vers son sélectionneur, Tite. Cet homme a généralement une mine sérieuse, jamais trop souriant même quand son Brésil s’amuse devant lui. Et les deux se sont mis à imiter le pigeon, la traditionnelle célébration du jeune Richy. Ça ne s’invente pas, mais ça fait bien rigoler. Le sens du spectacle, qu’on vous dit.

Les seuls qui ne riaient pas étaient les partisans sud-coréens et leurs joueurs. Mais comment répondre à de tels élans brésiliens ? La Corée du Sud n’est pas une mauvaise équipe, loin de là. Elle a même eu quelques occasions intéressantes dans ce match. À la 17e, notamment. Une frappe puissante de Hwang Hee-Chan a forcé le portier Alisson à une très belle parade.

Coupe du Monde Brazil 4 1 South Korea

Lucas Paquetá voulait lui aussi se joindre à la fête. Il y a participé en devenant le quatrième buteur du Brésil dans cette première mi-temps. Il a enfilé l’aiguille sur une superbe passe décisive de Vinícius.

La Corée était menée au score, oui. Mais on ne pourra lui reprocher son courage. Elle a continué de se battre en deuxième mi-temps, même à 4-0, alors que les dés étaient déjà jetés. Seung-ho Paik a même fait un Brésilien de lui-même, en marquant un autre superbe but dans cette rencontre. Sa frappe puissante, de l’extérieur de la surface, a fait 4-1 à la 76e.

La messe était ainsi dite et la Seleção du Brésil passe aux quarts de finale. Elle rencontrer ala Croatie, tombeuse d’une vaillante sélection du Japon.