CDM 2022 : le Qatar instaure un triste « record »

Un doublé d’Enner Valencia a suffi à l’Equateur pour s’imposer (0-2) face au Qatar, lors du match d’ouverture de la 22e édition de la Coupe du monde.

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, le pays hôte s’est incliné lors du match d’ouverture de la compétition. Le Qatar a en effet concédé une défaite 2-0 face à l’Equateur, ce dimanche 20 novembre, sur la pelouse du stade Al-Bayt, à Al-Khor. Malgré un but refusé dès la 3e minute, Enner Valencia va porter l’Equateur jusqu’à la victoire. En effet une douzaine de minutes après son but refusé, le capitaine de « la Tri » provoque une faute du gardien adverse dans la surface et se charge lui-même de transformer la sanction en prenant le gardien à contre-pied (0-1, 16e).

L’attaquant de Fenerbahçe, en Turquie, devient définitivement l’homme du match lorsqu’il double la mise avec un coup de tête aussi puissant que difficile à exécuter à la réception d’un centre venu de la droite à la demi-heure de jeu (0-2, 31e). Le Qatar ne se relèvera pas après ça. Le match se termine sur le score de 0-2.